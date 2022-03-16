Москва, 16 марта 2022, 20:08 — REGNUM О планах повысить в России МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников объявил 16 марта президент страны Владимир Путин.
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Говоря о сложностях, с которыми сталкивается страна в сфере экономики, глава государства отметил, что по доходам жителей России «серьёзно бьёт рост цен».
Президент поручил правительству «рассчитать точные параметры такого повышения».
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