Москва, , 20:08 — REGNUM О планах повысить в России МРОТ, прожиточный минимум и зарплаты бюджетников объявил 16 марта президент страны Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Говоря о сложностях, с которыми сталкивается страна в сфере экономики, глава государства отметил, что по доходам жителей России «серьёзно бьёт рост цен».

Владимир Путин «Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума. А также увеличим зарплаты в бюджетной сфере».

Президент поручил правительству «рассчитать точные параметры такого повышения».

Владимир Путин «И подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства».

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