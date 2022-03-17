Таллин, , 14:16 — REGNUM Главный редактор службы новостей Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации ERR Анвар Самост раскритиковал действия госорганов по блокировке российских новостных интернет-порталов. Об этом сообщили новости ERR.

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Самост назвал это решение «вступлением на скользкую дорожку». «Я надеюсь, что Департамент технического надзора подумает о своих решениях и пересмотрит их. Сейчас они выглядят необдуманными», — заявил главред.

По его мнению, нельзя подходить к рсосийских информагенствам с одинаковой оценкой: «Российские информационные агентства отличаются друг от друга».

Анвар Самост в интервью радионовостям ERR подчеркнул, что не поддерживает идею ограничить в Эстонии доступ к ряду российских интернет-порталов.

Как отметили в Департаменте технического надзора и защиты прав потребителей, блокировка доступа к семи российским интернет-порталам — это, наоборот, только начало, и мониторинг будет продолжен.

Поэтому нельзя исключить, что под запретом окажутся и другие российские информагентства, заявили в департаменте.