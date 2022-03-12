Москва, , 12:26 — REGNUM Заместителем гендиректора по стратегии российской авиационной компании «Аэрофлот» Андрей Панов покинул занимаемый им пост и уехал из России. Он сообщил об этом 12 марта на своей странице в соцсети Facebook.

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«Уехали из России. Ушёл из Аэрофлота. Старая жизнь закончилась», — написал в своем сообщении бывший топ-менеджер российской авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец заявил, что в случае, если это будет необходимо, российская сторона готова вести жесткое противостояние с Европейским союзом в энергетической сфере.