Москва, , 04:18 — REGNUM Серьезной проблемой для граждан России может стать ажиотажный спрос на лекарства. Об этом 13 марта агентству ПРАЙМ заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

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Ажиотажный спрос создаёт лишнюю нагрузку на всю систему фармацевтического производства и лекарственного рынка. Ажиотаж скоро сменится спадом продаж и аптечные сети начнут терпеть убытки, пояснил эксперт.

По мнению Беспалова, создавать запас лекарств имеет смысл людям с хроническими заболеваниями, которые принимают их постоянно. Срок годности препаратов в среднем составляет 2 года и есть риск, что скупленные во время ажиотажа препараты впоследствии просто выбросят, в результате чего они и не будут использованы теми, кто их купил, и не достанутся нуждающимся в них пациентам потому что они не смогли их купить ввиду отсутствия в аптеках.

«Так что, если человек понимает, что препараты ему точно пригодятся через 3 месяца или даже через полгода, это актуально в отношении пациентов с хроническими заболеваниями, тогда запас иметь можно и даже нужно. Во всех остальных случаях с очень большой вероятностью 70−80% сформированных запасов придётся просто утилизировать» — подытожил эксперт.

Напомним, что после начала спецоперации по денацификации Украины против России были объявлены беспрецедентные санкции со стороны стран Запада.