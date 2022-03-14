Москва, 14 марта 2022, 04:18 — REGNUM Серьезной проблемой для граждан России может стать ажиотажный спрос на лекарства. Об этом 13 марта агентству ПРАЙМ заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»
Ажиотажный спрос создаёт лишнюю нагрузку на всю систему фармацевтического производства и лекарственного рынка. Ажиотаж скоро сменится спадом продаж и аптечные сети начнут терпеть убытки, пояснил эксперт.
По мнению Беспалова, создавать запас лекарств имеет смысл людям с хроническими заболеваниями, которые принимают их постоянно. Срок годности препаратов в среднем составляет 2 года и есть риск, что скупленные во время ажиотажа препараты впоследствии просто выбросят, в результате чего они и не будут использованы теми, кто их купил, и не достанутся нуждающимся в них пациентам потому что они не смогли их купить ввиду отсутствия в аптеках.
«Так что, если человек понимает, что препараты ему точно пригодятся через 3 месяца или даже через полгода, это актуально в отношении пациентов с хроническими заболеваниями, тогда запас иметь можно и даже нужно. Во всех остальных случаях с очень большой вероятностью 70−80% сформированных запасов придётся просто утилизировать» — подытожил эксперт.
Напомним, что после начала спецоперации по денацификации Украины против России были объявлены беспрецедентные санкции со стороны стран Запада.