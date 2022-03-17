Новосибирск, , 08:47 — REGNUM В Новосибирской области сырья для производства молочной продукции более чем достаточно. Сложности, которые возникли в настоящее время, заключаются в доведении готовой продукции до потребителя. Об этом сообщили в региональном минсельхозе.

Молоко Admkrai.krasnodar.ru

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«Меры по импортозамещению упаковочных материалов и некоторого оборудования нам необходимо предпринимать незамедлительно, не дожидаясь, пока на складах закончатся запасы ранее приобретённой упаковки, — отметил во время встречи с переработчиками молока и производителями упаковочных материалов министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. — Чтобы перестроиться у нас есть максимум два-три месяца».

По данным производителей упаковочных материалов, альтернативные варианты упаковки в регионе производить можно — для большинства из них используется российское сырье. Новосибирские предприятия уже выпускают и готовы увеличить производство полиэтиленовых и полипропиленовых бутылок, пакетов, стаканчиков для молочных продуктов.

Отметим, что на территории Новосибирской области работает 77 предприятий — производителей готовой молочной продукции. За 2021 год они переработали около 330 тысяч тонн молока.