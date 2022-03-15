Париж, , 14:50 — REGNUM Глава движения французских предприятий (Medef) Жоффруа Ру де Безье считает, что французские компании должны остаться в России, передает BFM TV.

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Жоффруа Ру де Безье выступил в защиту французских компаний, все еще открытых в России, в то время как число заявлений об уходе из России многих транснациональных корпораций увеличилось.

«Я считаю, что наша ответственность как работодателя состоит в том, чтобы не закрываться», — заявил глава движения французских предприятий в эфире BFM TV.

«Во французских компаниях работает 160 тысяч человек. И наша обязанность как работодателя — сначала выплатить зарплату», — отметил Жоффруа Ру де Безье.

Несколько крупных французских компаний, таких как Auchan, Leroy Merlin и TotalEnergies, остаются в России.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция во Франции за последний месяц достигла 3,6%.

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