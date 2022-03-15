Москва, , 14:53 — REGNUM Страны Запада вводят против России санкции, чтобы спровоцировать народный протест, однако такой реакции не будет. Об этом глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил в интервью каналу «Россия 24».

Митинг Андрей Репин © ИА REGNUM

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По его словам, санкции — это, безусловно, давление на народ. Западные страны полагают, что вынудят российский народ протестовать против собственного государства, собственных властей.

«Они хотят вызвать восстание, если называть всё своими словами», — пояснил Фадеев.

Этого не будет, подчеркнул он. Так, опросы общественного мнения показывают, что граждане в большей степени стали поддерживать президента России Владимира Путина после начала военной спецоперации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Фадеев также заявил, что в России никому не запрещено высказывать своё мнение в разумных пределах.

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