Москва, , 14:37 — REGNUM Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору открыть горячую линию для аптек.

Татьяна Голикова Government.ru

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Ведомству необходимо до 24 марта открыть горячую линию для аптек по вопросам поставки медикаментов.

Как сообщало ИА REGNUM, для сохранения для жителей России рабочих мест необходимо вести работу на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке труда.