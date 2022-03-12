Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Международное агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 18 российских добывающих компаний до уровня «CC», сообщается на сайте рейтинговой организации.

Рейтинг Fitch Gideon Benari

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Речь идет о «Газпром нефти», «Татнефти», «Новатэке», «Лукойле», «Башнефти», «Северстали», НЛМК, ММК, «Евразе», «Металлоинвесте», «Норильском никеле», группах компаний «Петропавловск» и «Алроса», а также о СУЭК, «Сибуре», «Акроне», «Уралкалии» и «Фосагро».

Ранее указанные компании располагались в рейтинге в Fitch в основном на уровне «B».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов после понижения суверенного рейтинга России. Среди таких организаций оказались Сбербанк, Газпромбанк, «Тинькофф банк», Райффайзенбанк и Альфа-банк.

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