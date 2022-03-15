Мадрид, , 01:22 — REGNUM Яхта стоимостью $140 млн, принадлежащая крупному российскому бизнесмену, была арестована властями Испании. Об этом сообщил 14 марта глава правительства королевства Педро Санчес в интервью телеканалу LaSexta.

Яхта класса люкс

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Как пояснил Санчес, яхта была технически временно обездвижена, имени предпринимателя, которому принадлежит судно, Санчес не назвал. Испанский премьер уточнил, что инцидент произошёл в порту Барселоны, яхта арестована в связи с попаданием её владельца в санкционный список, утверждённый странами Запада в связи с ситуацией вокруг Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте властями Италии яхты, которая является одним из активов бывшего основного бенефициара международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость судна составляет свыше €530 млн.

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