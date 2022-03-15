Курган, , 11:16 — REGNUM Власти Курганской области направили свои предложения касательно срочных мер по развитию экономики в условиях санкций в правительство РФ. Всего более 30 пунктов, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Вадим Шумков.

Вадим Шумков Kurganobl.ru

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В Курганской области поддерживают предложение по освобождению малого бизнеса от налогов, но с оговорками.

По мнению Шумкова, классический микробизнес не имеет смысла рассматривать в качестве серьёзного субъекта фискальных правоотношений. Его ключевая функция — социальная, в первую очередь, занимать себя и «того парня».

«Вопрос в части налогообложения полноценного малого и среднего бизнеса должен варьироваться в увязке с отраслями, выручкой и количеством занятых. Но здесь проблема не столько в том, чтобы, махнув рукой, принять такое решение и освободить определённые категории бизнеса от налогов, либо дисконтировать их ставки. Вопрос в том, что в большей части «несырьевых» регионов эти налоговые поступления являются важнейшим источником формирования муниципальных и региональных бюджетов, из которых платятся заработные платы бюджетникам и коммуналка. У финансистов такие льготы без замещения сразу дают «выпадающие доходы», — отметил курганский губернатор.

Если предоставлять налоговые льготы, без опасения получить «выпадающие», то представителям важных для будущего развития страны видов экономической деятельности, которые сейчас в России не осуществляются вовсе, либо их наличие определяется «в рамках арифметической погрешности», считает Вадим Шумков. Это производство опредёленной биотехнологической продукции, микрочипов, бытовой электроники и так далее.

«Сотни позиций. Если в этих видах деятельности мы ничего не производим, то, значит, там нечего и терять. А, стало быть, можно сразу предлагать полное освобождение по всему кругу налогов по всем вновь создаваемым подобным производствам минимум лет на 10, чтобы вошёл весь инвестиционный цикл. При условии, что такой вид деятельности является основным и единственным у любого инвестора, хоть внутреннего хоть иностранного», — пояснил глава Зауралья.

«Смещение фискального бремени с предпринимателей — работяг — на тех, кто занимается финансовыми спекуляциями и выводит масштабную прибыль за рубеж и в оффшор, богатея в любой кризис, смотрится вполне оправданным. Важно только, чтобы такое замещение было реальным, дабы не «наказать невиновных и наградить непричастных», — подытожил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганский губернатор также предлагает в расчётах за экспорт отказаться от долларов США и перейти на электронный или реальный юань.

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