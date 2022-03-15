Кёльн, Германия, , 08:58 — REGNUM Европейское агентство по авиабезопасности EASA опубликовало перечень ограничительных мер для Российской Федерации в сфере авиации в связи с проведением специальной военной операции России на Украине.

Самолет (сс) Adrian Pingstone

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«Агентство авиационной безопасности Европейского союза (EASA) опубликовало подробности реализации в авиационной отрасли ограничительных мер, введенных Европейским союзом против России…», — говорится в обнародованной агентством информации.

Ограничительные меры запрещают российским авиаперевозчикам или самолётам вне зависимости от государства регистрации совершать полёты над территорией Евросоюза, на неё или с неё. Также запрещается предоставление технической помощи и других услуг, связанных с авиаотраслью.

Также приостанавливается действие всех сертификатов, выданных гражданам РФ.