Нью-Дели, , 08:33 — REGNUM Ряд мер, направленных на то, чтобы занять место ведущего мирового экспортёра зерна пшеницы, намерены принять власти Индии. Об этом 16 марта сообщает газета Mint.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

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Индия хочет использовать создавшуюся ситуацию, когда импортёры пшеницы начали борьбу за поставки зерна на фоне конфликта между Россией и Украиной — двумя крупнейшими поставщиками пшеницы в мире.

Отмечается, что в течение двух недель правительство Индии обеспечивало в срочном порядке проверку качества пшеницы на экспорт в сертифицированных лабораториях. Правительством были выбраны 213 лабораторий для проверки качества зерна, контролировать его будет государственное бюро стандартов.

Кроме того, были даны указания портовым властям уделять особое внимание отправке на экспорт пшеницы, а также были выделены дополнительные вагоны для перевозки зерна.

Руководитель департамента министерства по делам потребителей, продовольствия и общественного распределения Судханшу Пандеи уточнил, что Индия готовится поставить на экспорт в текущем финансовом году (завершается 31 марта) 7 млн тонн пшеницы, что будет рекордным показателем. Рост экспорта пшеницы из Индии будет обусловлен большим числом покупателей, которые ищут альтернативу поставкам из России и Украины.

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