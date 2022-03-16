Уфа, , 11:41 — REGNUM Аграрии Башкирии готовы полностью к весенне-полевым работам. Об этом 16 марта сообщил премьер-министра правительства региона — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на пресс-конференции.

Сельское хозяйство Government-nnov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

«Сегодня мы должны увеличить продукцию сырья и продуктов питания, прежде всего, для потребностей республики. Предстоящий весенний сев никто не может отменить, и что бы ни случилось, в апреле аграрии выйдут на поля республики, при этом подготовка к этому сезону началась еще в ноябре прошлого года. К весенне-полевым работам аграрии республики готовы на 100%», — приводит пресс-служба его слова.

Чиновник также отметил, что до 22% запланированных средств государственной поддержки будут доведены до аграриев до конца следующей недели, при этом 16% средств господдержки до них уже доведены.

Фазрахманов сообщил, что семенами зерновых культур Башкирия обеспечена в полном объеме, требуется перераспределение между районами.

Он заверил, что сельхозпроизводители будут обеспечены средствами защиты растений и минеральными удобрениями, соответствующие соглашения с поставщиками уже заключены, запас создан.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сахарные заводы в Башкирии переориентируют поставки на внутренний рынок.