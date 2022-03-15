Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициировал введение ограничения наценки стоимости социально важных товаров в магазинах в размере 5−7%. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Александр Дрозденко в распределительном центре сети «Магнит» Lenobl.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Такое предложение губернатор намерен направить в ФАС и правительство России. Согласно предложению главы Ленобласти, наценка на социально значимые товары не должна превысить отметку в 7% на всех этапах дистрибьюции товара.

«Мы предлагаем ограничить наценку в пределах 5−7% на всех участников цепочки: производители, транспортники, оптовики, сети, так чтобы это было максимальное ограничение, но в тоже время позволяло предприятиям работать безубыточно. Надеемся, что цепочка будет выстроена и антимонопольная служба возьмёт это под контроль», — сообщил Александр Дрозденко.

Губернатор посетил распределительный центр одной из крупных сетей продуктовых магазинов. При проверке он убедился в наличии запасов на складах. По предварительным оценкам, этого объёма жизненно важных товаров хватит на период до 40 дней торговли в бесперебойном режиме.

Повышение спроса на некоторые продукты вынуждает поставщиков ускорить фасовку и доставку в магазины. Такая мера будет внедрена с 16 марта в отношении сахара в новом фасовочном центре сети супермаркетов «Магнит».

Большая часть продуктов, лежащих на прилавках областных магазинов, производится в России. В связи с этим с дефицитом товаров столкнуться не придётся. Отметим, что производители Ленобласти также являются поставщиками для крупных сетей супермаркетов.