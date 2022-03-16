Москва, , 23:50 — REGNUM Доступ к YouTube-аккаунту телеканала «Спас» должен быть возобновлён. Такое требование выдвинул 16 марта Роскомнадзор, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Роскомнадзор потребовал от Google LLC в максимально короткие сроки снять ограничения, наложенные на youtube-канал православного телеканала «Спас», а также объяснить причины их введения», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что сегодня, 16 марта, выявило факт очередного ограничения со стороны YouTube: на этот раз оно коснулось православного телевизионного канала.

Эти действия Google LLC Роскомнадзор рассматривает как нарушение ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

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