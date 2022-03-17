Варшава, , 09:24 — REGNUM Лидерам Великобритании и США, а также Германии, Франции и других стран Евросоюза стоит побывать на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкой газете Bild.

Матеуш Моравецкий Gov.pl

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Моравецкий, посетивший Киев, призвал канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, президента США Джо Байдена, президента Франции Эммануэля Макрона, а также всех лидеров Евросоюза совершить такой же визит.

«Они должны смотреть в глаза женщинам и детям и помогать им сохранить их жизни и независимость», — сказал польский премьер.

Он рассказал, что передал Украине пакет помощи ЕС, когда находился в Киеве вместе с премьер-министрами Чехии и Словении Петром Фиалой и Янезом Яншей. Пакет помощи включает гуманитарную помощь и оборонительное оружие. Украина получит противотанковые гранатомёты и зенитные ракеты «Стингер».

Как сообщало ИА REGNUM, Моравецкий также призвал к вводу тотальных санкций против российских граждан и России, которая проводит на Украине военную спецоперацию.

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