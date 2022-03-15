15 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Анастасия Степанова, , 08:37 — REGNUM Интересная тенденция наблюдается в российских арбитражах в последнюю неделю — в решениях судов начали фигурировать слова «санкции» и «недружественная страна». Судьи уже как минимум в двух решениях учли тот факт, что один из фигурантов спора — выходец из страны, которая поддержала санкции против России. При этом речь пока идёт не о крупных разбирательствах и миллиардах рублей. Это всего лишь небольшие по суммам споры, но, судя по всему, это только начало. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

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После введения западных санкций в отношении России ряд компаний с иностранной пропиской устроили своего рода флешмоб, как будто соревнуясь друг с другом, кто громче хлопнет дверью и пафоснее покинет рынок России. Среди тех, кто отказался от россиян как от потенциальных клиентов, были как крупные игроки своего сегмента, так и мелкие, о которых до этого никто не слышал.

14 марта 2022 года стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза на заседании согласовали четвёртый по счёту пакет санкций против России.

В ответ на действия стран и территорий, ещё 7 марта 2022 года российское правительство утвердило перечень недружественных стран. В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая офшоры, например, Британские Виргинские острова, государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Опираясь на этот документ, государство и его регионы, муниципалитеты, а также граждане РФ, российские юрлица, у которых есть валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из этого перечня, могут расплатиться по ним в рублях (до 10 млн рублей в месяц).

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

А ещё ранее, 28 февраля 2022 года, был издан указ президента России за номером 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Документ касался валютных операций, в том числе коммерческих компаний.

Вышеупомянутые документы уже стали одними из базовых при принятии решений судами. Так, например, арбитраж Кировской области 2 марта 2022 года рассмотрел иск фирмы с пропиской в Великобритании — «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед». Истец требовал взыскать с индивидуального предпринимателя 20 тыс. рублей компенсации за нарушение его исключительных прав на товарные знаки и 20 тыс. рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведения изобразительного искусства — рисунки Свинка Пеппа, Папа Свин. Раньше в таких делах часто решения были в пользу истца и мелкому бизнесу приходилось платить «штрафы» за продажу одежды с изображениями персонажей из зарубежных фильмов, мультфильмов. Но не в этот раз.

Арбитражный суд Кировской области kirov.arbitr.ru

Судья заявил, что «в конце февраля — начале марта 2022 года странами Запада, в том числе, Великобританией, приняты ограничительные (политические и экономические) меры, введенные против Российской Федерации, юридических и физических лиц, а также высших должностных лиц Российской Федерации», что является общеизвестным фактом и имеет «преюдициальное значение для настоящего спора». Сославшись на указ президента РФ №79, судья Славинский заявил, что «с учётом введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и статуса истца (местом нахождения истца является Великобритания), суд расценивает действия истца как злоупотребление правом, что является самостоятельным основанием для отказа в иске».

Стоит отметить, что иски, подобные тому, который слушался в Кирове, — явление не редкое и именно иностранные правообладатели чаще всего обращаются в российские арбитражи с подобными претензиями. Только у вышеупомянутой «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед» в арбитражи России в 2022 году подано около 150 исков, и на сегодня далеко не все рассмотрены, а четыре поданы в марте 2022 года. Нарушителей своих прав, судя по судебным делам, держатели товарных знаков ищут в том числе и через сайты интернет-магазинов.

Ещё один спор, где упоминались санкции и недружественные действия стран, слушался в Подмосковье. Здесь дело дошло до кассации и проигравший спор ответчик — российская компания «Кантрева» — попросил приостановить исполнение вердикта, по которому он должен выплатить фирме из дивизиона Siemens 7,2 млн рублей.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В обоснование заявленного ходатайства заявитель ссылается на то, что ООО «Сименс Энергетика» контролируется группой компаний АО «СИМЕНС АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ» (Siemens AG). В настоящее время официальная позиция группы компаний, в которую входит истец, состоит в поддержке экономических санкций против России, ее граждан и юридических лиц, что выражается в фактическом отказе от всех договорных обязательств с неизбежными рисками банкротства компании. Данное сообщение размещено на официальном веб-сайте компании. Принимая такое решение, компания не собирается исполнять решения судов, требующих соблюдения договорных обязательств», — уточняется в определении суда.

ООО «Кантрева» отметила, что, если ей удастся обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции, то в свете таких заявлений затруднительно будет вернуть деньги, выплаченные в адрес истца.

Суд посчитал доводы достаточными и приостановил исполнение решений первой и второй инстанций.

Подобных дел в базе арбитраже пока немного, но все говорит о том, что это только начало.