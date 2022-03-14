Москва, , 14:10 — REGNUM Ряд заведений общественного питания американской компании «Макдоналдс» на территории России работает в настоящее время и закроется только в конце дня. Об этом 14 марта рассказали в пресс-службе компании.

Продукция McDonald’s Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Приостановка запланирована на 14 марта включительно. Некоторые предприятия завершают производственные процессы», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать сообщения в соцсетях о том, что ряд заведений «Макдоналдса» продолжает работу, несмотря на анонсированную компанией приостановку своей деятельности в РФ.

При этом ранее в «Макдоналдсе» объявили о приостановке с 14 марта 850 своих заведений общепита в России и сохранении зарплаты для всех 62 тысяч сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий направление нефтегазовых доходов на приоритетные цели.