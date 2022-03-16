Москва, , 09:07 — REGNUM Соединённые Штаты Америки стараются подчинить своим политическим интересам все мировые институты, подавляют в них инакомыслие. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио Sputnik.

Мария Захарова МИД России

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По её словам, также США действуют и в сфере спорта.

«Договорённости, соглашения, существующие организации — везде идет одно и то же: подавление, разрушение и использование того, что выгодно исключительно в собственных целях, вопреки не просто интересам других, а в принципе уже здравому смыслу», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель МИД также заявила, что именно США повлияли на новые заявления японских властей о Курильских островах.

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