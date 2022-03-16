Самара, 16 марта 2022, 11:03 — REGNUM Предприятия легкой промышленности, несмотря на санкции, продолжают развиваться в Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба областного правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»
Сообщается, что предприниматели ищут новые направления деятельности, решают вопросы кадрового голода и ориентируются на рынки дружественных стран.
Так, самарская швейная фабрика на протяжении 11 лет выпускает униформу и текстиль для магазинов, гостиничного бизнеса, сферы общественного питания. Организация поставляет свою продукцию в 358 городов, а число клиентов предприятия превысило пять тысяч организаций. В настоящее время фабрика обеспечивает работой 150 человек.
Отмечается, что на фабрике производят свыше 1500 единиц готовых изделий: спрос на продукцию постоянно растет.
Руководство предприятия намерено создать свое производство тканей. Это позволит значительно уменьшить себестоимость изделий.
Сообщается, что в организации ощущается нехватка закройщиков, портных и конструкторов одежды.
«В этом году совместно с колледжем сервисных технологий и дизайна мы разрабатываем новую обучающую программу для женщин возрастом старше 50 лет с навыками шитья. Курсы продолжительностью в два-три месяца позволят быстро подготовить кадры для швейных производств региона», — приводит пресс-служба слова основателя фабрики Русланы Сукаевой.
Отмечается, что поддержка промышленных предприятий и предпринимателей является одной из приоритетных задач в работе областного правительства.
По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, руководство области готово всесторонне поддерживать местных производителей, их инициативы, направленные на освоение новых направлений работы и импортозамещение, создание рабочих мест, а также развитие региона и страны в целом.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров призвал руководителей предприятий занять свои ниши для импортозамещения.