Самара, , 11:03 — REGNUM Предприятия легкой промышленности, несмотря на санкции, продолжают развиваться в Самарской области. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба областного правительства.

На швейной фабрике Анатолий Круглов

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Сообщается, что предприниматели ищут новые направления деятельности, решают вопросы кадрового голода и ориентируются на рынки дружественных стран.

Так, самарская швейная фабрика на протяжении 11 лет выпускает униформу и текстиль для магазинов, гостиничного бизнеса, сферы общественного питания. Организация поставляет свою продукцию в 358 городов, а число клиентов предприятия превысило пять тысяч организаций. В настоящее время фабрика обеспечивает работой 150 человек.

Отмечается, что на фабрике производят свыше 1500 единиц готовых изделий: спрос на продукцию постоянно растет.

Руководство предприятия намерено создать свое производство тканей. Это позволит значительно уменьшить себестоимость изделий.

Сообщается, что в организации ощущается нехватка закройщиков, портных и конструкторов одежды.

«В этом году совместно с колледжем сервисных технологий и дизайна мы разрабатываем новую обучающую программу для женщин возрастом старше 50 лет с навыками шитья. Курсы продолжительностью в два-три месяца позволят быстро подготовить кадры для швейных производств региона», — приводит пресс-служба слова основателя фабрики Русланы Сукаевой.

Отмечается, что поддержка промышленных предприятий и предпринимателей является одной из приоритетных задач в работе областного правительства.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, руководство области готово всесторонне поддерживать местных производителей, их инициативы, направленные на освоение новых направлений работы и импортозамещение, создание рабочих мест, а также развитие региона и страны в целом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области Дмитрий Азаров призвал руководителей предприятий занять свои ниши для импортозамещения.