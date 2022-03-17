Москва, , 11:15 — REGNUM Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП) поручил подготовить обращение в Администрацию президента с просьбой отказаться от публикации деклараций о доходах парламентариев и другой открытой информации, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Анатолий Аксаков Aksakov.ru

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"Прошу подготовить обращение от комитета прямо сегодня, чтобы отправить в администрацию», — сказал Аксаков в ходе заседания комитета Госдумы.

В ходе дискуссии парламентарии обратили внимание на то, что открытость информации, которая публикуется в обязательном порядке, является подарком для желающих ввести санкции.

В Минтруде отметили, что сейчас ведутся дискуссии на площадке администрации президента.

Вместе с тем законопроект, запрещающий публиковать данные о доходах и имуществе ряда категорий лиц, в частности чиновников, подвергнутых санкциям из-за рубежа, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Владислав Резник.

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