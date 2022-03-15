Москва, , 17:17 — REGNUM Россия подготовила ряд предложений к ЕАЭС по импорту. Об этом 15 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Ряд мероприятий, которые предложено включить, планируется реализовать до конца марта, в том числе на уровне ЕАЭС. Крупный блок посвящён импорту: чтобы предприятия и люди могли сохранить максимально возможный в текущих условиях доступ к необходимым ресурсам и товарам», — заявил Мишустин.

«Для этого предлагаем партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товара в рамках электронной торговли, зафиксировать валютный курс при уплате импортных пошлин, при таможенном оформлении в пунктах пропуска — установить приоритет для товаров народного потребления, прежде всего продуктов питания и медикаментов, а также оборудования, комплектующих и запасных частей», — указал он.