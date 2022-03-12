Калуга, 12 марта 2022, 18:47 — REGNUM В Калужской области с начала марта принято более 10 дополнительных мер поддержки бизнеса, и готовятся новые. В федеральное правительство направлен план первоочередных действий по стабилизации региональной экономики, который состоит из более чем 70 пунктов. Об этом 12 марта сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.
Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области ряд предприятий объявили о расширении производственных мощностей и дополнительном наборе персонала. Среди них компании, расположенные на людиновской и боровской площадках особой экономической зоны «Калуга», где не только модернизируют и расширяют свои производства, но и внедряют ипортозамещение.
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