Москва, , 11:08 — REGNUM Для сохранения для жителей России рабочих мест необходимо вести работу на опережение и своевременно реагировать на ситуацию на рынке труда. Об этом 12 марта заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания межведомственной рабочей группы по реагированию на ситуацию на рынке труда.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © REGNUM

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«Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан», — приводит ее слова секретариат вице-премьера РФ.

Также Голикова отметила, что уровне правительства в оперативном порядке создаются необходимые изменения законодательства РФ, позволяющие самым быстрым образом реагировать на ситуацию, которая складывается на российском рынке труда.

Кроме того, отмечается, что на заседании выступили руководители АО «Автоваз», ПАО «Камаз», ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «Автотор холдинг» и «Группы Газ», сообщившие о предпринимаемых ими мерах по сохранению штата указанных предприятий и также предложили ряд мер по поддержке отрасли.

Помимо того, в секретариате указали, что такие заседания межведомственной рабочей группы будут проходить регулярно. Предложения, формируемые рабочей группой, будут рассматриваться, в том числе, на заседаниях правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что санкции против супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и двух его детей вводят власти Соединенных Штатов.