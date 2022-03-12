12 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Сеть высмеяла слова главы Instagram, люди приводят довод: то есть призывы к насилию в отношении россиян Адам Маззери не считает неправильным, а когда запрещают всю площадку, где эти призывы размещаются, он возмущается до глубины души.

Светлана Шаповалова, , 14:53 — REGNUM Слова главы Instagram Адама Моззери (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.), который назвал неправильным решением блокировку соцсети, в России встретили весьма жёстко. Люди возмущены, как можно официально разрешить откровенный фашизм и расизм? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии в Сети.

Иероним Босх. Извлечение камня глупости (фрагмент). 1475-1480

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«А унижение и призывы к насилию и смерти российских военных и президента России по вашему правильное решение? Лицемеры!» — негодует Максим Жемчужников.

«Наконец-то молитвы услышаны. Добро пожаловать в реальный мир господа блогеры», — замечает Илья.

«Русский человек не пропадет, сейчас быстро найдут замену этому всему, дело времени. Инстаграм давно стал огромным помойным ведром», — считает Л.

«Только за! Чтоб меньше этих всяких блогеров, фанерщиков на сцене, ютюберов со своими лайками, в общем бездельников, на которых дети наши равняются! Пусть идут и работают, как все нормальные люди, а не умеют если — так учиться или метла и лопата…» — рассуждает Светлана.

«Как можно официально разрешить откровенный фашизм и расизм? Открыто делить людей на сорта. Кого можно гнобить, а кого нет. И это «цивилизованная» Европа и Америка?» — возмущаются Денис Мещеряков.

«Мета вообще получается — за насилие, ей интересен сам факт жертв, если она призывает к насилию и разрешает это», — соглашается Виктор.

«Любые соцсети нужно блокировать, в которых допускают такие действия в сторону России, без права их восстановления на всё время и безвозвратно», — считает Алексей Александрович.

«Вообще все сети грохнуть и всё. Люди снова начнут нормально общаться друг с другом», — предлагает Наталья Илькив.

«Удалил инсту и ни капли не жалею. И мне не будет стыдно перед уже пострадавшими нашими русскими по всему миру. Пусть это лишь намёк на солидарность и сопереживание, но я останусь человеком, а не «инстосамкой», плюющей на людей только из-за фоточек и рекламы», — поделился Артем Ульянов.

«Наконец-то вырезали эту раковую опухоль, а то на вопрос ребенку, кем хочешь быть, был ответ: «Блогером», — поделилась Светлана.

«Прекрасное решение. Дайте пожить людям. Все в телефонах вечно», — поддерживает Дмитрий Цуканов.

«Пусть блокируют. И дружба будет, как раньше. А не в просторах интернета», — считает Геннадий.

Интернет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я живу без инсты, Фейсбука, Твиттера — и ничего. Очень между прочим не плохо живу. Жалко только камушки в игре теперь не купить. Но я сэкономлю, а они потеряют, не продадут мне воздух», — поделилась Лиса.

«Экономика — это то, что материально производят, а не виртуально. Поигрались и будя. Да здравствуют экскаваторщики, водопроводчики и электрики из б/у блогеров. Ну или всех последних в сад», — замечает Евгений.

«Руководитель Instagram как будто не понимает основного. Единожды допущенные фашистские действия или высказывания открывают двери для того, чтобы чума фашизма распространялась по всему миру. А именно как фашизм рассматривает большинство россиян заявления и действия Meta.

Сейчас это уже вопрос национальной гордости и чести, а не только вопрос информационной безопасности. Meta не оставила россиянам другого выбора. Любые слова, которые говорит компания сейчас — лишь воздух, они даже не сделали шаг для того, чтобы принести извинения гражданам нашей страны», — написала в своем телеграм-канале 12 марта член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Екатерина Мизулина Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации

«Ребятушки… Вы не будете диктовать государствам, как себя вести! Когда дело касается геополитики — вы талантливая школота, но не более!» — считает Евгений Письменный.

«Всё правильно делает Россия. Рубя под корень эту мерзость из табакерки. Если надо будет, то создадим свои аналоги, где будет чистота и порядок», — поддерживает Артём Макаров.

«Призывать убивать русских по этническому признаку — вот что неправильно. А Инстаграм и Фейсбук делают это согласно внутренним приказам. Чудовищно», — считает Ибрагим Яблоков.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Instagram считает, что русофобия и призывы к убийству не повод для блокировки.

«В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 миллионов пользователей в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно», — заявил Моссери в Twitter. Напомним, Meta разрешила призывы к убийству русских, поддерживающих Путина, на своих платформах.

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