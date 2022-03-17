Кемерово, , 11:42 — REGNUM В Кемеровской области почти все торговые сети ограничили размер наценок на социально значимые продовольственные товары. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет.

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«Практически все торговые сети установили максимальную наценку на товары первой необходимости на уровне не более 10%, при этом её минимальный размер не ограничен, — уточнил Старосвет. — Кроме того, пенсионеры с 1 марта до 31 мая 2022 года, расплачиваясь за покупки картой «Мир», получают скидку 15% в сети магазинов «Магнит» с понедельника по пятницу с открытия и до 12:00».

Напомним, что Старосвет также заявил, что в Кузбассе сформирован запас продовольствия.

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