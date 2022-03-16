Токио, , 09:24 — REGNUM Власти Японии будут принимать решение по участию России во всемирной выставке Expo-2025 в Осаке с учётом дальнейшего развития ситуации на Украине. Об этом японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил 16 марта в парламенте.

Осака Pedro Szekely

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Депутаты задали Хаяси вопрос об участии России в выставке. Глава МИД в очередной раз назвал действия России на Украине «очевидным нарушением международного права» и заявил, что Москва силовым путём пытается «изменить статус-кво».

«Решение об участии России во всемирной выставке в Осаке будет приниматься на основе тщательного анализа дальнейшего развития ситуации», — ответил Хаяси.

Осака должна в 2025 году принять одну из всемирных универсальных выставок, которые проводятся с 1851 года. Выставки Expo — самые масштабные в мире площадки для демонстрации новейших достижений и технологий. В 2021 году, как сообщало ИА REGNUM, такую выставку принял Дубай (ОАЭ).

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