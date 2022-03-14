Страсбург, Франция, , 16:13 — REGNUM Российская делегация приняла решение о приостановке работы в Парламентской ассамблее Совета Европы, сообщил 14 марта журналистам член Совфеда, участник делегации Александр Башкин.

Заседание ПАСЕ Mid.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

Решение принято из-за характера, который приобрела политика ассамблеи, в связи с её яркой антироссийской направленностью. Он пояснил, что российские представители не будут участвовать ни в работе комитетов ПАСЕ, ни в пленарных заседаниях ассамблеи.

Российский МИД, добавил Башкин, рассматривает вопрос прекращения участия России в Совете Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Омбудсмен Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы