Москва, , 20:16 — REGNUM Интерес к инвестициям в строительство объектов недвижимости различного назначения в Москве сохраняется на высоком уровне, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство жилья

«Интерес к инвестициям в строительство в Москве, которое традиционно является драйвером экономического роста, сохраняется на высоком уровне. С начала 2022 года в столице выдали 82 разрешения на строительство 2,4 млн кв. м недвижимости. Интерес инвесторов направлен на объекты коммерческой недвижимости, строительство жилья, технопарков и инфраструктуры», — цитирует его пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Бочкарев также отметил высокую степень автономности столичного рынка строительных материалов, что позволит поддерживать высокие темпы строительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне ухода «Макдональдса» из России заявил, что в течение полугода все рестораны Макдональдс в Москве могут быть заменены на отечественные.

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