Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Филиалы американского банка Citigroup в России не будут принимать новых клиентов, чтобы сократить риски для своего бизнеса в стране. В связи с данным решением банк может понести миллиардные убытки, сообщает 14 марта Reuters.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Согласно оценкам, риски банка в России составляют почти $10 млрд, что является самым большим показателем среди всех американских банков. Ранее руководство Citigroup предупредило о возможной потери почти половины этой суммы.

Агентство отмечает, что в банке отказались комментировать финансовые последствия принятого решения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее штраф на сумму $45 млн был выписан азиатскому филиалу Citigroup комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC).

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Гонконга оштрафовали филиал банка Citigroup на $45 млн