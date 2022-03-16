Мурманск, , 10:34 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал крупных работодателей региона сохранить рабочие места и уровень дохода сотрудников.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Время требует от нас новых быстрых решений. Несмотря на объективные трудности, прошу руководителей предприятий приложить все усилия, чтобы качество жизни работников не пострадало. Обязательства перед сотрудниками должны безусловно выполняться. Уровень доходов не может быть снижен. При этом нужно изыскивать возможности дополнительно поддержать людей», — подчеркнул глава региона на встрече с работодателями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области начал работу штаб по обеспечению устойчивости региональной экономики.