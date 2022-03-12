Москва, , 16:52 — REGNUM Власти Польши в настоящее время ведут переговоры с соседними странами об ограничении движения грузовиков с товарами в Россию и Белоруссию в обход получения согласия ЕС. Об этом сегодня, 12 марта, заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, отвечая на пресс-конференции на соответствующий вопрос.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Учитывая, что, к сожалению, на уровне всего ЕС нет согласия, мы ищем такие правовые решения и лазейки, чтобы ограничить этого типа деятельность, — цитирует ТАСС Мюллера. — Но это возможно только в случае, если мы примем такое решение одновременно с другими странами нашей части региона».

Он уточнил, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий уже обсуждал это с премьером Литвы.