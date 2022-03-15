Санкт-Петербург, , 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге завод, выпускающий бытовую технику под брендом Bosch, приостановит свою работу из-за отсутствия поставок комплектующих из Европы. Об этом 15 марта сообщили в представительстве немецкой компании в России, передаёт «Интерфакс».

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Ограничение поставок необходимых материалов для петербургского завода в свою очередь прямо связано с санкциями, введенными Евросоюзом в отношении поставок в Россию.

«В связи с приостановкой поставок заводы в Санкт-Петербурге будут вынуждены временно остановить производство, как только исчерпают существующие запасы производственных материалов, что ожидается в середине марта», — заявил представитель компании.

Сервисные центры для обслуживания бытовых приборов Bosch продолжат работать и принимать клиентов. Часть запчастей, которые необходимы для обслуживания, не затронуты приостановкой поставок.

В связи с предстоящими перебоями в работе завода эксперты прогнозируют значительные последствия для компании Bosch на российском рынке.

На территории Санкт-Петербурга бытовую технику Bosch производит и собирает ООО «БСХ бытовые приборы». Там производятся холодильники и стиральные машины.

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