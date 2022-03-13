Вашингтон, , 17:33 — REGNUM В случае поддержки России Китай могут ждать «последствия». Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

Джейк Салливан Usembassy.gov

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«Мы (власти США) … не потерпим и не допустим, чтобы какая-либо страна пыталась компенсировать России ее экономические потери», — заявил Салливан.

Как передавало ИА REGNUM, 13 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция отказывается присоединяться к санкциям Запада против России.