Курск, , 16:01 — REGNUM Администрация Курской области готова помочь предпринимателям. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

Курский губернатор Роман Старовойт Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Друзья, текущая экономическая ситуация — это окно возможностей. На российском рынке освободились ниши, которые способны занять курские компании. Сейчас самое благоприятное время открыть свой бизнес или расширить уже имеющееся производство», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в регионе разрабатываются дополнительные меры поддержки бизнеса. Подробно рассказать о них бизнесменам предлагают на двух региональных горячих линиях.