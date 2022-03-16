Берлин, , 15:16 — REGNUM Совсем без российского газа Германия не сможет избежать сложностей в энергообеспечении страны следующей зимой. Об этом 16 марта заявил на пресс-конференции глава концерна E. ON Леонард Бирнбаум.

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Он отметил, что если в краткосрочной перспективе дойдёт до эскалации, то цены на энергоносители ещё более поднимутся. Поэтому, предположительно, ФРГ будет не в состоянии полностью «удовлетворить спрос промышленного характера и в отопительных целях».

«Это значит, что мы должны считаться с тем, что по крайней мере следующей зимой мы должны были бы говорить об отключениях», — цитирует РИА Новости руководителя концерна.

Бирнбаум отметил, что к счастью нынешняя зима закончилась и она была тёплой, однако не факт, что она будет такой же на следующий год.

«Я уже говорил в прошлом году, что полностью без российского газа я не могу представить себе, что мы справимся полностью без перебоев», — добавил Бирнбаум.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший в Германии энергоконцерн E. ON прекратил закупать новые объёмы газа у трейдинговых компаний Газпрома в Европе. В компании пояснили, что такое решение принято из-за ситуации на Украине.

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Глава энергоконцерна Леонард Бирнбаум считает, что достичь независимости от российского газа, если говорить о краткосрочной перспективе, можно будет за два-три года.