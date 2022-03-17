Подгорица, , 16:45 — REGNUM Заседание правительства Черногории, на котором 17 марта должно было быть принято решение о введении санкций против России из-за Украины было прервано, сообщает RTCG.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

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Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич потребовал, чтобы это решение было принято не правительством, а министерством иностранных дел, против чего выступил министр иностранных дел Джордже Радулович, объяснив, что это конституционная компетенция правительства, и что премьер-министр хотел освободить ответственности за санкции. На этом Кривокапич объявил перерыв в заседании.

Министр образования, культуры, науки и спорта Весна Братич заявила, что будет голосовать против санкций против России.

Правительство Черногории сообщило, что заседание было прервано из-за разногласий в порядке принятия решения о применении санкций, определенных пунктами 11,12,13 принятой повестки дня.

«Причина прерывания заседания не только в процедурной части, но и в выраженном неуважении и непристойном поведении министра Радуловича по отношению к премьер-министру Здравко Кривокапичу», — заявили в правительстве.