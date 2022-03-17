Москва, 17 марта 2022, 19:02 — REGNUM Полёт на Марс через несколько лет российские космонавты смогут осуществить самостоятельно, без участия европейских коллег. Об этом 17 марта написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в телеграм-канале.
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Комментируя заявление главы Европейского космического агентства Жозефа Ашбахера о выходе организации из проекта ExoMars, глава Роскосмоса назвал это решение «очень горьким для всех энтузиастов космоса событием».
Он подчеркнул, что труд тысяч специалистов «одной бумажкой с подписью какого-то очередного евробюрократа перечеркнут». Глава Роскосмоса резюмировал:
Добавим, что решение Европейского космического агентства принято 17 марта «из-за ситуации на Украине», где российские военные проводят специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.
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