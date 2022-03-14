Тюмень, , 15:45 — REGNUM В Тюменской области плановый объем приобретения минеральных удобрений на 18% выше факта применения в 2021 году. об этом сообщил директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов.

Посевная Фото министерства сельского хозяйства Калужской области

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Цены на минеральные удобрения в России для аграриев зафиксированы на прошлогоднем уровне.

Заявки на техобслуживание большинством предприятий формируются осенью. Сейчас запасные части уже находятся на складах или ведутся поставки по ранее заключенным контрактам. У поставщиков сервисных компаний сформированы запасы на сумму более 850 млн рублей, отметил Чейметов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тюменская область обеспечена необходимыми семенами и может предложить излишки другим регионам.

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