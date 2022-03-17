Москва, 17 марта 2022, 12:08 — REGNUM В торговых сетях России имеется запас средств гигиены, сообщил 17 марта заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
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По словам замглавы Минпромторга, в соцсетях предметов женской гигиены и подгузников хватает на два-три месяца.
Как сообщало ИА REGNUM, Минпромторг направил в отраслевые организации торговых компаний рекомендации по работе с поставщиками в новых сложившихся условиях.