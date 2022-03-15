Москва, , 17:22 — REGNUM Ради поддержки строительной отрасли большая часть обязательных требований станут добровольными при сохранении безопасности объектов. Об этом 15 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Чтобы поддержать этот сектор, правительство планирует провести кардинальные изменения в сфере обязательных требований. За последние два года их число и так существенно снизилось — мы рассматриваем возможность в ближайшее время перевести практически все оставшиеся в разряд добровольных», — заявил Мишустин.

«Это позволит при необходимости оперативно корректировать проектную документацию и расширить возможности применения новых архитектурных и технических решений. При этом безопасность объектов остаётся важнейшим вопросом, будет обеспечена на этапе экспертизы», — указал он.