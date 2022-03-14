Москва, , 15:28 — REGNUM Часть золотовалютных резервов России хранится в китайских юанях, и потому российская сторона будет использовать их, развивая торговые отношения с Китаем. Об этом 14 марта заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

Антон Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Китайский юань — часть золотовалютных резервов хранится в этой валюте. И мы, развивая торговые отношения с КНР, будем задействовать часть золотовалютных резервов, которые выражены в китайских юанях. Поэтому юань сегодня остается одним из таких источников валютных резервов нашей страны, и мы всячески будем его использовать», — сказал он.

Также Силуанов рассказал, что Россия приготовит платежное поручение для оплаты своего внешнего долга в российских рублях на тот случай, если не удастся сделать это в иностранной валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что влияние санкций на российскую экономику важно минимизировать.