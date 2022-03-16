Кемерово, , 09:21 — REGNUM Кризис — это лучшее время для роста производителей. Об этом заявила генеральный директор мебельной компании «Академия уюта» в Кемеровской области Юлия Лобова.

Мебель Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Я вижу возможности занятия новых ниш, предложений новых каких-то продуктов, — сказала Лобова. — Я сейчас рассматриваю варианты, что можно добавить в ассортимент серийной мебели, которую мы может продавать через интернет, которую до сих пор предлагали зарубежные производители. И мне наоборот эта ниша интересна. Мы планирует развиваться и наращивать обороты».

Она убеждена в том, что пришло время разрушить стереотипы об отечественных производителях.