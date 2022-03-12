Москва, , 13:10 — REGNUM Скоро РФ обнародует список персональных санкций против политиков Запада. Об этом 12 марта заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Списки готовы. … Это по большому счету часть повседневной работы. Фиксация на том, как и в каком масштабе отвечать на санкции, наверное, неправильна», — отметил он в эфире Первого канала.

По его словам, Запад откровенно объявил России экономическую войну.

Запреты Запада на полеты авиации РФ незаконны, заявил Рябков.

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