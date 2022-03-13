Брюссель, 13 марта 2022, 11:15 — REGNUM Жозеп Боррель — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии — заявил, что невозможно, чтобы санкции против России имели немедленный эффект.
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«Невозможно, чтобы санкции имели немедленный эффект», — приводит его слова телеканал NTV.
Между тем, эксперты спрогнозировали рекордное подорожание газа в Европе. Цены фьючерсов в настоящее время неустойчивы, но могут превысить 4 тыс. долларов за 1000 куб. м в ближайшее время.
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