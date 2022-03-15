Москва, , 13:28 — REGNUM Диалог России и США возможен, если американская сторона проявит конструктивный настрой. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 15 марта журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Он отметил, что много лет российский лидер принимал во внимание озабоченности иностранных, в том числе американских, коллег, и просил их учитывать озабоченности России. Но эти озабоченности не учитывались двадцать лет, Россию просто ставили перед фактом.

«Если подобное отношение сменится на действительно конструктивный настрой, то не сомневаюсь, что соответствующая политическая воля будет проявлена со стороны нашего президента», — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности российско-американского диалога.

Он добавил, что президент Путин всегда выступал за добрые отношения между Россией и всеми странами, основанные на взаимном уважении и готовности учитывать озабоченности друг друга.

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