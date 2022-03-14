Хабаровск, , 04:46 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался от Instagram, назвав компанию Meta черной дырой.

Инстаграм Pexels.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Недопустимо. Неприемлемо. Подлецы из Meta, экстремисты, объявили войну русскому народу и России. 3532 мои публикации стали историей, которая очень тесно переплетена с историей моей страны, начиная с первой, июльской, от 2013 года.

Meta! Позволив разжигать ненависть в отношении России, ты стала черной дырой, а не вселенной», — написал в своей последней публикации в Instagram Дегтярев.

Губернатор напомнил, что готов к общению ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм.

Читайте также: Facebook и Instagram окончательно себя дискредитировали — глава Приморья

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко отказался от использования Instagram.