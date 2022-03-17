Москва, , 19:25 — REGNUM Курс рубля продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро на торгах во четверг, 17 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный удар по России и российский ответ Западу — трансляция»

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 103,15 рубля, что на 4 рубля 85 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро снизился на 3 рубля 98 копеек — до 113,72 рубля.