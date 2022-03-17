Москва, , 14:48 — REGNUM В России стоимость смартфонов iPhone за последние три недели выросла на четверть и более, сообщает 17 марта «Коммерсант».

IPhone matsuyuki

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Газета информирует, что цены на iPhone в России за последние три недели поднялись на 24−34%, на планшеты — на 13−34%, а на модели ноутбуков Apple — на 46−142%.

Меньше всего выросли цены на старые модели. Так, iPhone 11 с объёмом памяти 128GB стоит 61 тыс. рублей, iPhone 11 на 64GB — 55,9 тыс. рублей. Наибольшее подорожание среди смартфонов у новых моделей — iPhone13 с памятью на 128GB теперь стоит на 34% дороже — 96 тыс. рублей, iPhone13 Pro 128GB — на 31% (его цена составляет 125,9 тыс. рублей).

Средняя цена ноутбука MacBook Pro MK1E3 теперь составляет 480,1 тыс. рублей, а MacBook Z11B0004T — 302,7 тыс. рублей.